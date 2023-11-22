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Новости 16:36

ФСИН ответила на жалобы экс-сенатора Арашукова из "Черного дельфина"

фото ЗакС политика ФСИН ответила на жалобы экс-сенатора Арашукова из "Черного дельфина"

Права бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в исправительной колонии №6 Оренбургской области (так называемом "Черном дельфине"), не нарушаются, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ФСИН. По словам сотрудников ведомства, отсутствие морального и физического давления на заключенного может быть подтверждено записями с камер.

При этом с момента появления Арашукова в колонии из-за нарушений правил распорядка его уже дважды водворяли в штрафной изолятор. Виной тому - нецензурная брань и жаргонизмы, употребленные в устной речи. По данным УФСИН, всего с момента отбытия наказания 37-летний Арашуков подвергался дисциплинарным взысканиям десять раз. 

Накануне адвокаты заключенного через СМИ распространили информацию о возможных издевательствах над ним и специфических угрозах в его адрес.

Напомним, бывший сенатор, лишенный свободы прямо на заседании Совфеда в январе 2019 года, осужден по делу об организации убийств (ч. 2 ст. 105 УК) и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК). По тому же делу приговорили к пожизненному сроку его отца Рауля Арашукова.

фото: council.gov.ru


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