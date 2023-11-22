Более 40 человек отправились в СИЗО из-за массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

По делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в СИЗО отправились 44 человека, об этом 22 ноября пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на представителя Верховного суда республики Дагестан.

В среднем каждый участник беспорядков проведет в СИЗО 1 месяц и 25 дней. В ближайшее время решения об избрании меры пресечения примут в отношении еще четырех человек.

Также в МВД республики заявили, что пострадавшие из-за массовых беспорядков в аэропорту полицейские были выписаны из больниц.

Напомним, что 29 октября в аэропорту Махачкалы прошли массовые беспорядки. Толпа людей прорвалась на взлетное поле, где стоял самолет из Тель-Авива.

Фото: ЗАКС.Ру