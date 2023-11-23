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Новости 10:42

Девять самолетов вместо Пулково отправили на запасной аэродром из-за непогоды

фото ЗакС политика Девять самолетов вместо Пулково отправили на запасной аэродром из-за непогоды

Плохая погода в Петербурге отправила девять самолетов на запасной аэродром вместо аэропорта Пулково, об этом 23 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Сам аэропорт работает штатно, однако из-за сильного ливневого снега и бокового ветра время прилета и вылета самолетов могут измениться.

На данный момент девять рейсов отправили на запасной аэродром по решению пилотов воздушных судов.

В самом аэропорту предупредили, что из-за прибытия самолетов с задержками другие самолеты могут вылетать тоже с задержками.

Напомним, что метель и сильный ветер охватили первую половину дня 23 ноября в Петербурге. Также в городе объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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