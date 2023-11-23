Комтранс Петербурга предложил оснастить электросамокаты специальными датчиками

В ходе круглого стола с сенаторами сотрудники петербургского комитета по транспорту, подключившиеся к беседе по видеосвязи, предложили к новому сезону модифировать кикшеринговые электросамокаты.

По мысли чиновников, установка специальных датчиков создаст автоматическое препятствие для перемещения на одном средстве индивидуальной мобильности двух и более лиц. Как сообщает пресс-служба комитета, в обозримой перспективе эта рекомендация станет обязательным требованием.

"Для комфортного, а главное безопасного передвижения на таком транспорте и отделения его от пешеходов в Петербурге создаются велодорожки и велосипедные полосы", - рассказал членам Совфеда о ситуации с "транспортом последней мили" зампред комитета Дмитрий Ваньчков.

Напомним, что Смольный объявил о конце сезона электросамокатов 20 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру