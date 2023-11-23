ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:20

Из-за стрельбы по окнам петербургский сантехник попал в уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за стрельбы по окнам петербургский сантехник попал в уголовное дело

Петербургские полицейские задержали троих мужчин по подозрению в уличной стрельбе. Ранее на ситуацию пожаловалась жительница одного из домов по Сестрорецкой улице, у которой прострелили окно в квартире. Ущерб от этой выходки оценен в 50 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Главный фигурант дела - 36-летний сантехник, работающий в одном из городских ЖКС. Вместе с ним задержали в том числе "гражданина одного из сопредельных государств".

У сантехника обнаружили и изъяли охотничье ружье, которое уже три года находится в розыске. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама