Из-за стрельбы по окнам петербургский сантехник попал в уголовное дело

Петербургские полицейские задержали троих мужчин по подозрению в уличной стрельбе. Ранее на ситуацию пожаловалась жительница одного из домов по Сестрорецкой улице, у которой прострелили окно в квартире. Ущерб от этой выходки оценен в 50 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Главный фигурант дела - 36-летний сантехник, работающий в одном из городских ЖКС. Вместе с ним задержали в том числе "гражданина одного из сопредельных государств".

У сантехника обнаружили и изъяли охотничье ружье, которое уже три года находится в розыске. Дело расследуют по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Фото: ЗАКС.Ру