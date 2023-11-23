Из-за перебоев с отоплением прокуратура хочет снять с должности главу Ивангорода

В Ивангороде из-за продолжающихся проблем с отоплением квартир и социальных учреждений прокуратура вынесла предписание главе администрации города Александра Соснина. В документе, в частности, говорится о целесообразности снятия чиновника с должности.

Предписание обсудили муниципальные депутаты, работающие в городе, передает издание 47news. Они запросили у главы администрации объяснение.

"Будет проводиться проверка, на основании которой будет принято решение по дальнейшей кадровой ситуации в отношении Александра Соснина", - рассказал журналистам глава МО "Ивангород" Виктор Карпенко.

Примечательно, что в начале месяца из-за холодных батарей в домах был задержан и арестован первый замглавы администрации Ивангорода Алексей Сыровский. Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). По версии СК, чиновник подписал акты о готовности домов к отопительному сезону, достоверно зная о проблемах с подачей тепла.

Фото: ЗАКС.Ру