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Новости 14:11

В Кремле назвали трагедией смерть журналиста ВГТРК Бориса Максудова

фото ЗакС политика В Кремле назвали трагедией смерть журналиста ВГТРК Бориса Максудова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу гибели военного корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, об этом 23 ноября Песков сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков заявил, что это "действительно большая трагедия" и выразил соболезнования коллегам Максудова в ВГТРК и всем другим военкорам.

Напомним, что журналист ВГТРК Борис Максудов скончался из-за ранений, которые от получил в Запорожской области из-за атаки украинского дрона. О том, что корреспондента и его съемочную группу атаковал дрон сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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