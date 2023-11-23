Россияне назвали крепкую семью важнейшей ценностью

Около 68% россиян считают, что крепкая семья это самая важная ценность, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 23 ноября.

По информации ВЦИОМ, 7 из 10 россиян считают семью наиболее важной ценностью. Также уточняется, что чаще всего о важности семьи заявляли граждане от 35 до 44 лет.

Также россияне назвали и другие важные ценности в их жизни. После семьи, граждане чаще всего выбирали гордость за страну, важность преемственности поколений и историческую память.

Напомним, что 2024 год в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

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