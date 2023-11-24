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В Петербурге пассажирка такси обратилась в полицию после слов водителя об СВО

фото ЗакС политика В Петербурге пассажирка такси обратилась в полицию после слов водителя об СВО

Пассажирка такси обратилась в полицию после разговоров с водителем об СВО, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру".

По пути от Московского вокзала мужчина разговорился с пассажиркой об СВО, а женщина посчитала, что это может быть опасно для общества, поэтому обратилась в полицию.

По словам женщины, таксист дискредитировал ВС РФ, обсуждал в негативном ключе СВО и сочувствовал украинским солдатам. Это показалось ей недопустимым для гражданина России. По мнению пассажирки, мужчина может быть потенциальным террористом.

На данный момент заявление не было подано лично. О таксисте женщина сообщила с помощью электронной формы.

Фото: unsplash.com


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