Суд начал рассматривать иск противников стройки на улице Доблести

В Красносельском районном суде Петербурга 24 ноября состоялось первое заседание по иску противников строительство жилого комплекса на улице Доблести к Службе государственного строительного надзора и экспертизы. Истцы намерены добиться отмены строительства многоэтажного дома в квартале, жители которого жалуются на нехватку социальных объектов. После заседания участники процесса растянули перед входом баннер с текстом "Стройке нет!".

Само заседание оказалось непродолжительным. Как рассказала ЗАКС.Ру активистка Алла Андреева, представители застройщика и Госстройнадзора попросили отложить заседание для ознакомления с ходатайствами, поданными истцами. Слушания продолжатся 27 ноября.

- Более того, они [ответчики] заявили, что строительные работы вообще не ведутся, когда там вовсю идут строительные работы и даже уже асфальт встал дыбом на прилегающих территориях от того количества свай, которые они уже закатали в землю, - рассказала Андреева.

Также истцы просили суд ввести временный запрет на проведение работ на время судебного разбирательства. Ранее суд уже накладывал ограничительные меры, однако застройщик смог оспорить это решение.

Напомним, жители домов на улице Доблести выступают против стройки с лета 2023 года. На небольшом участке, где местные хотели бы видеть сквер и детский сад, хотят возвести жилой комплекс более чем на 1200 квартир, в основном студий. Застройщиком выступает компания "Капитан", которая входит в "Лидер групп".

Константин Леньков / Фото Аллы Андреевой