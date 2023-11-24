Пискарев поведал об интересе парламентариев к китайскому закону о борьбе со шпионажем

Российские депутаты испытывают интерес к китайским законодательным нормам, сообщил в интервью "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В качестве примера он привел законы о борьбе со шпионажем и о патриотическом воспитании.

В своей речи депутат указал на пользу обмена законодательными практиками между двумя странами. "Ранее мы передавали китайской стороне российские законы о противодействии коррупции, борьбе с терроризмом. Нас интересует, например, новый китайский закон о борьбе со шпионажем, законы о пограничном карантинном контроле, о патриотическом воспитании и ряд других", — рассказал он.

Пискарев отдельно уточнил, что речи о копировании законодательства КНР не идет, однако изучение чужих норм "позволяет держать руку на пульсе и лучше понимать, как развивается общество у наших соседей".

Ранее делегация депутатов Госдумы посетила с официальным визитом Китай. Пискарев был в числе участников миссии.

Ранее Пискарев сообщил о подготовке законопроекта о запрете усыновления детей из России в страны, где разрешена смена пола. Как позже уточнила депутат Яна Лантратова, инициативу внесут в Госдуму после доработок.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева