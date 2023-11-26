Бельский: Семьи с приемными детьми должны получить возможность ежегодно консультироваться у психолога

Воспитание приемных детей подразумевает большую ответственность и заметные трудности, заявил 26 ноября спикер городского ЗакСа Александр Бельский. Он сообщил о планах закрепить за каждой такой семьей в Петербурге специалиста и обеспечить усыновителей возможностью консультироваться с психологом не реже одного раза в год.

Бельский напомнил о состоявшейся на этой неделе встрече с приемными родителями из Петербурга, в которой он принял участие вместе с губернатором Александром Бегловым. По его словам, собеседники пришли к выводу о необходимости усиления психологической поддержки приемных семей.

"В планах — создать определенный банк данных и закрепить специалиста за каждой приемной семьей. Нужно, чтобы родители и усыновители могли хотя бы раз в год консультироваться у психолога", — написал Бельский в своем канале в Telegram.

Ранее Бельский выпустил поздравление с Днем матери, в котором рассказал о собственной жене.

Фото: ЗАКС.Ру