Петербург вошел в десятку регионов по способности жителей накопить миллион рублей

Петербург оказался в первой десятке российских регионов по способности населения накопить миллион рублей, следует из данных исследования РИА "Новости". Согласно представленным данным, на это потребуется менее восьми лет, если ежемесячно откладывать десятую часть медианной зарплаты.

Первые три места в рейтинге достались Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, а также Магаданской области. Жителям этих регионов потребуется 5,3 года, 5,9 лет и 6,1 год для того, чтобы скопить миллион рублей. Москва в списке оказалась на четвертом месте, жителям столицы для тех же целей потребуется 6,4 года.

Петербург в списке разместился на десятом месте. Для накопления миллиона рублей горожанам потребуется 7,8 лет. При этом 3,5 % петербуржцев не смогут накопить эту сумму даже за 15 лет стажа.

Нижние строчки рейтинга заняли Карачаево-Черкесия, Чечня и Ингушетия. Жителям этих республик потребуется для накопления миллиона рублей 14,6 лет, 15,1 года и 15,5 лет соответственно.

Ранее Петербург оказался за пределами первой десятки рейтинга по уровню заработных плат.

Фото: ЗАКС.Ру