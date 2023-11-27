Сенаторы предложили наказывать реальными сроками за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил включить жидкости для вейпов в перечень стратегически важных товаров, передают 27 ноября "Известия". Письмо с подобным предложением было направлено помощнику президента Максиму Орешкину.

В случае реализации задумки за незаконный ввоз в страну жидкостей для вейпов будет грозить от трех до семи лет колонии или же штраф в размере до одного миллиона рублей. Сейчас уголовная ответственность за это не предусмотрена.

"Товарная контрабанда была декриминализована еще в 2010 году, и по этой причине осталась только административная ответственность в рамках КоАП РФ", — рассказал изданию партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что все нелегально ввозимые из стран Евразийского экономического союза товары не считаются в России контрабандой и потому не подпадают под действие Уголовного кодекса. В частности, под контрабандой алкоголя и табака в законодательстве понимается незаконный ввоз через таможенную границу, но такой между странами ЕАЭС нет.

Ранее торговцы вейпами предложили штрафовать родителей курящих детей. Между тем в Петербурге рапортовали о разработке антивейп-системы, определяющей в воздухе компоненты жидкостей для испарителей.

Фото: ЗАКС.Ру