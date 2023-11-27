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Сенаторы предложили наказывать реальными сроками за контрабанду жидкостей для вейпов

фото ЗакС политика Сенаторы предложили наказывать реальными сроками за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил включить жидкости для вейпов в перечень стратегически важных товаров, передают 27 ноября "Известия". Письмо с подобным предложением было направлено помощнику президента Максиму Орешкину.

В случае реализации задумки за незаконный ввоз в страну жидкостей для вейпов будет грозить от трех до семи лет колонии или же штраф в размере до одного миллиона рублей. Сейчас уголовная ответственность за это не предусмотрена.

"Товарная контрабанда была декриминализована еще в 2010 году, и по этой причине осталась только административная ответственность в рамках КоАП РФ", — рассказал изданию партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что все нелегально ввозимые из стран Евразийского экономического союза товары не считаются в России контрабандой и потому не подпадают под действие Уголовного кодекса. В частности, под контрабандой алкоголя и табака в законодательстве понимается незаконный ввоз через таможенную границу, но такой между странами ЕАЭС нет.

Ранее торговцы вейпами предложили штрафовать родителей курящих детей. Между тем в Петербурге рапортовали о разработке антивейп-системы, определяющей в воздухе компоненты жидкостей для испарителей.

Фото: ЗАКС.Ру


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