Кац* получил штраф за отсутствие плашки иноагента

Хорошевский суд Москвы оштрафовал политика Максима Каца* за отсутствие упоминания о статусе иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Для оппозиционера штраф стал не первым, назначенным по этой статье.

"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 ноября 2023 года Кац М. Е.* признан виновным в совершении административного правонарушения", — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Сумма взыскания составила 50 тысяч рублей. Это максимальное значение штрафа за отсутствие плашки иноагента в публикациях.

Месяцем ранее суд оштрафовал Каца* на ту же сумму за непредставление в Минюст отчетности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Сам политик находится за рубежом. В августе он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о распространению фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру