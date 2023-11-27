В Заксобрании Петербурга создадут рабочую группу по мигрантам

Члены парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности 27 ноября решили сформировать рабочую группу, которая будет заниматься совершенствованием законодательства в миграционной сфере, сообщил вице-спикер петербургского ЗакСа Павел Иткин в своем Telegram-канале.

"Обращения, в которых петербуржцы просят навести порядок в сфере миграции, поступают мне регулярно. Вместе с тем существует серьезное лобби, которое заинтересовано в завозе в Россию дешевой рабочей силы. Уверен, наши люди не должны страдать из-за чьих-то бизнес-интересов. Ресурсы, которые город тратит на мигрантов, нужно направлять на помощь петербуржцам", - написал Иткин.

Парламентарий считает, что проблемы мигрантов должны изучить депутаты Заксобрания. Иткин заявил, что намерен войти в состав нового органа. Ранее петербургский Следком, по словам депутата, призывал обратить внимание на возможность запретить мигрантам заниматься определенными видами деятельности, ввести обязательное сканирование сетчатки и создание базы данных для борьбы с преступлениями в сфере половой неприкосновенности. Среди других проблем силовики отметили "резиновые" квартиры, где прописываются десятки иностранцев, а также фиктивные браки для получения гражданства.

Ранее в МВД подвели итоги операции по выявлению нелегальных мигрантов, в которой приняли участие ФСБ, Росфинмониторинг и "компетентные органы". Всего по стране насчитали порядка 96 тысяч нелегалов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру