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Новости 15:46

Станция метро "Чернышевская" поменяется не только внутри, но и снаружи

фото ЗакС политика Станция метро "Чернышевская" поменяется не только внутри, но и снаружи

КГИОП выдал разрешение на проект реконструкции станции метро "Чернышевская" снаружи, об этом 27 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на информацию с сайта комитета.

Речь идет о фасаде вестибюля станции, входов и витрин. Уточняется, что проводится реконструкция неисторического здания без изменения габаритов. У здания поменяют облицовку, двери, окна и витрину.

Напомним, что станцию метро "Чернышевская" закрыли в октябре 2022 года до мая 2024 года. Недавно в администрации губернатора Петербурга рассказали о начале работ по установке новых эскалаторов

Фото: ЗАКС.Ру


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