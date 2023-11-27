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Петербургский суд снял защиту с корпусов бань Екимовой в Петроградском районе

фото ЗакС политика Петербургский суд снял защиту с корпусов бань Екимовой в Петроградском районе

Куйбышевский районный суд Петербурга снял меры защиты со зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте П.С., об этом 27 ноября сообщили в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Ранее, 15 ноября, суд отказал в удовлетворении иска группе активистов, которые пытались добиться признания корпусов бань Екимовой историческими.

Градозащитники отметили, что при всех отказах ГУИОН признал, что здание под литерой А построено в 1912 году.

"Пока что бани Екимовой являются вещдоком в уголовном деле, расследуемом Следственным комитетом", – заявили в своем сообщении градозащитники.

Напомним, что работы по сносу бань начались еще в 2022 году. На этой территории собираются возвести жилой дом.

Фото: ЗАКС.Ру


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