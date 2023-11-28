Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, сообщает Telegram-канал столичных судов. Экс-чиновника перевели из-под домашнего ареста под стражу.

В сообщении не уточнили причины такого решения. В СИЗО Лавленцева отправили до 17 декабря 2023 года.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и присвоении в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Ранее экс-чиновника признали банкротом. Подробнее о Лавленцеве и его уголовном деле - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова / Фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга