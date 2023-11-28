Милонов выступил за полный запрет иностранного усыновления

В России следует полностью запретить иностранное усыновление, считает избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов. Исключение из этого правила должно быть возможно лишь в единичных случаях, полагает политик.

В своем комментарии "Петербургскому дневнику" парламентарий выразил сожаление из-за того, что в России до сих пор отсутствует полный запрет на усыновление детей иностранцами.

"Моя позиция заключается в том, что такое понятие, как иностранное усыновление, должно быть в нашей стране полностью исключено. Я считаю, что иностранное усыновление может быть применено только в исключительных случаях", — заявил Милонов.

В качестве исключительного случая депутат назвал воссоединение ребенка из России с родственниками, проживающими за рубежом.

Также Милонов высказался о возможном запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола. "По моим данным, смена пола разрешена в большинстве тех государств, которые признаны Россией недружественными", — заявил он и выразил уверенность, что в случае принятия инициативы ситуация с усыновлением изменится не сильно.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил о разработке законопроекта о запрете усыновления детей из России в страны с разрешенной сменой пола. Его коллега Яна Лантратова позже уточнила, что документ будет внесен на рассмотрение парламента после доработок.

Фото: ЗАКС.Ру