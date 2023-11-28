Вишневский рассказал об очередном ответе из прокуратуры по поводу памятника Сталину в Великих Луках

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский рассказал 28 ноября об ответе прокуратуры Псковской области на его запрос из-за установки памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Великих Луках. По его словам, в ведомстве назвали восьмиметровый монумент "малой архитектурной формой" и сообщили о некой инициативной группе, собравшейся согласовать установку памятника постфактум.

"Нам [прокуратура] сообщает, что некие "инициативные граждане" готовят документы для будущего согласования установки памятника. В Петербурге если установишь незаконно ларек — тут же снесут, не обращая внимания на то, что какие-нибудь граждане готовят документы для его согласования", — заявил Вишневский в беседе с RTVI.

Также в надзорном ведомстве уведомили депутата о том, что направили главе Великих Лук некую информацию с разъяснениями законодательства.

В целом, по мнению Вишневского, прокуратура признала незаконной установку памятника, поскольку та выполнялась без полагающегося решения Великолукской городской Думы. Позицию прокуратуры он назвал "возмутительной" из-за того, что та якобы "категорически не хочет заставлять демонтировать незаконно установленный памятник".

Вишневский пообещал продолжить борьбу за снос изваяния.

Памятник Сталину был установлен на территории великолукского завода "Микрон" в минувшем августе. Вишневский неоднократно направлял запросы в прокуратуру в связи с этим. В сентябре ему ответили, что памятник поставлен на частной территории на внебюджетные деньги и потому не может быть демонтирован. После этого депутат обратился в управление Генпрокуратуры по СЗФО.

Фото: ЗАКС.Ру