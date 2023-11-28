Высота снежного покрова в Петербурге перевалила за 15 сантиметров

Снежный покров в Петербурге достиг отметки 15,5 сантиметра, рассказали 28 ноября в жилищном комитете. В работе по устранению последствий снегопада приняли участие почти девять тысяч дворников.

"Высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 сантиметра. Сильный ветер сохранится до завтрашнего утра, местами его порывы будут достигать до 15-18 м/с", — предупредили в пресс-службе жилкома.

Коммунальщики с утра расчищают подходы к зданиям и контейнерным площадкам во дворах, а также обрабатывают их противогололедными материалами. Также они сбрасывают снег с кровель домов, в связи с чем чиновники попросили горожан проявлять осторожность в зонах проведения работ.

"Уважаемые жители, просим вас быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Также просим автомобилистов убедиться, что их автомобиль не мешает проведению механизированной уборки", — обратились к петербуржцам в пресс-службе комитета.

Всего во вторник уборкой снега занимались почти девять тысяч дворников и свыше 950 единиц уборочной техники.

Из-за сильного снегопада губернатор Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленку. В Ленобласти СК пригрозил коммунальщикам ответственностью за некачественную уборку.

Фото: ЗАКС.Ру