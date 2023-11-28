Разумишкин рассказал о работе коммунальщиков во время первого сильного снегопада в году

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 28 ноября рассказал, как городские службы справляются со снегом. Еще до "официального" наступления зимы представитель Смольного произнес словосочетание "снежная аномалия".

- Это [убранный снег] будет вывозиться в этот период времени. Объясню, этот период времени - это имеется в виду максимально то, что мы можем вывезти завтра, потому что в четверг, если верить синоптикам, а синоптики по поводу одного циклона уже не ошиблись, можем сказать, практически угадали, сколько будет снега, поэтому в четверг нас ждет опять снежная аномалия. Здесь нам нужно будет опять прометать ,опять делать пескопосыпку, общедоступность и самое главное - безопасность, - сказал вице-губернатор.

Сейчас, по словам Разумишкина, работа сконцентрирована на очистке основных магистралей, но прилегающие улицы тоже в зоне "особого внимания" и для них тоже уже есть план работы по уборке.

- Основные магистрали - это в первую очередь. Станции метрополитена, общественные объекты… А дальше комплексно очищать город мы должны в течение семи дней. После мощного снегопада, больше 15 сантиметров, применяется этот регламент: подметать, подсыпка… Опять же здесь очень важно к этому очень тщательно относиться, потому что это зависит и от температуры. Не всегда можно применять те или иные реагенты при той или иной температуре. И это еще должно применяться с учетом покрытия и той территории, на которой это.

Вице-губернатор также отметил позитивные изменения, связанные с передачей задач по уборке снега от подрядных организаций районным жилищным агентствам. По его словам, "по оценке контрольно-надзорных органов и по оценке жителей это две большие разницы". Разумишкин заявил, что на данный момент большинство поставленных перед коммунальщиками задач выполняются.

- Самое главное заключается в том, что тут даже визуальный эффект, который мы можем наблюдать, он резко отличается от того, что было, - считает вице-губернатор.

Однако чиновник отметил, что дворников и механизаторов все же пока "неполный штат", и пригласил желающих трудоустроиться по этим специальностям.

В жилищном комитете сообщили, что уровень снежного покрова к вечеру 28 ноября превысил 15 сантиметров. Из-за снегопада губернатор Петербурга Александр Беглов призвал городские компании перевести сотрудников на удаленный формат работы.

фото ЗАКС.Ру