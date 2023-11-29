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Муниципал 10:35

Прокуратура попыталась лишить мандатов двух депутатов в МО "Шувалово-Озерки"

фото ЗакС политика Прокуратура попыталась лишить мандатов двух депутатов в МО "Шувалово-Озерки"

Муниципальный совет МО "Шувалово-Озерки" на заседании 28 ноября рассмотрел представление прокуратуры Выборгского района, которая требовала досрочно прекратить полномочия двух депутатов из-за нарушений при подаче сведений о доходах за 2022 год: Николая Громова, избранного от "Яблока", и самовывиженку Наталию Шабловскую. Совет не стал наказывать депутатов, рассказал ЗАКС.Ру мундеп Евгений Ененков. 

Ененков сообщил ЗАКС.Ру, что Громов отправил заказное письмо со своим уведомлением о совершенных сделках, но потерял квитанцию. Иная ситуация у Шабловской. За четыре года Ененков видел ее лишь дважды - на первом заседании в 2019 году и еще раз, когда она была специально приглашена из-за отсутствия кворума. Она якобы отправила в Смольный декларацию вместо уведомления, как это предписывают недавние изменения в законодательстве. В отчете якобы нашлись ошибки.

Совет попробует получить объяснения от Шабловской к следующему заседанию. 

Напомним, в конце октября прокуратура добилась прекращения полномочий сразу восьмерых "яблочников" в МО "Малая Охта". Поводом для этого послужили несданные отчеты о совершенных сделках. Отметим, ведомству пришлось обращаться к муниципалам дважды - в первый раз совет не стал выполнять требование, сославшись на отсутствие письма от губернатора. 

Константин Леньков, фото Евгения Ененкова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Шувалово-Озерки
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Громов Николай Сергеевич
11 
Ененков Евгений Валерьевич
Шабловская Наталия Евгеньевна
Упоминаемые персоны
Громов Николай Сергеевич 
Ененков Евгений Валерьевич 
Шабловская Наталия Евгеньевна




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