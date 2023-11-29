Горсуд признал недействующим положение об электронных ресурсах МО "Гражданка"

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск местной администрации МО "Гражданка" к муниципальному совету, сообщил в своем Telegram-канале депутат округа Вадим Сафонов. Решение принято 28 ноября.

Администрация требовала отменить положение об электронных информационных ресурсах муниципалитета, принятое 15 марта. Документ регламентировал работу официального сайта "Гражданки" и других электронных ресурсов, которые уже созданы или которые будут созданы.

Сафонов рассказал, что ответчиков представляла главный специалист-юрисконсульт Любовь Цесарская. По словам мундепа, она в суде якобы содействовала истцу. Депутатов совета же на рассмотрение дела не пригласили, добавил Сафонов:

"Судья Витушкина Елена Анатольевна не запрашивала позицию депутатов Муниципального Совета и не приняла мер для вызова депутатов в суд для выяснения их позиции по вопросам, поставленным в иске".

Местная администрация на заседании указала на рамочный характер положения и на необходимость принимать решения по каждым электронным ресурсам. В итоге горсуд признал документ недействующим с момента его принятия.

Напомним, судебные споры в "Гражданке" по разным поводам продолжаются несколько месяцев. Летом 2023 года горсуд признал недействующим нормы положения о согласовании муниципальных программ округа.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру