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Новости 11:47

На 30 тысяч рублей оштрафовали активиста Виталия Иоффе за акцию 17 сентября на площади Ленина

фото ЗакС политика На 30 тысяч рублей оштрафовали активиста Виталия Иоффе за акцию 17 сентября на площади Ленина

Активиста Виталия Иоффе оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), об этом 28 ноября писали ОВД-Инфо* со ссылкой на слова адвоката Олесю Васильченко.

Речь идет о штрафе, назначенном за акцию 17 сентября на площади Ленина, где Виталий Иоффе и Марина Загороднева развернули плакаты с пацифистскими лозунгами.

Напомним, что 17 ноября правоохранительные органы задержали Виталия Иоффе якобы за то, что он нецензурно выражался на улице. Тогда мужчина направлялся на заседание суда по апелляционной жалобе активиста Дмитрия Скурихина.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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