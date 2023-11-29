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Новости 15:11

В Кремле пожаловались на непредсказуемость Запада

фото ЗакС политика В Кремле пожаловались на непредсказуемость Запада

Россия готова налаживать добрые отношения со всеми готовыми на это странами мира, однако непредсказуемость Запада не позволяет давать прогнозы на этом направлении, заявил 29 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представителя Кремля спрашивали о возможности увеличения вовлеченности России в деятельность международных организаций, участникам которых выступают западные государства.

"Давайте не будем забегать вперед. <...> Настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько непредсказуемо мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас весьма ограничены в наших возможностях что-либо прогнозировать", — цитирует ответ Пескова РИА "Новости".

Пресс-секретарь заверил, что российское руководство сохраняет заинтересованность в контактах со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью.

Также в ходе брифинга Песков коснулся вопроса усиления Финляндией границы с Россией. Подобная мера представилась ему избыточной.

Фото: ЗАКС.Ру


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