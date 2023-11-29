"Новые люди" определились с датой выдвижения кандидата на президентские выборы

"Новые люди" планируют выдвинуть кандидата на предстоящие выборы президента 24 декабря, сообщило в среду РИА "Новости". Это произойдет в ходе предвыборного съезда партии.

"Двадцать четвертого декабря состоится съезд партии "Новые люди". На нем выдвинут кандидатуру для участия в президентских выборах", — сообщили информагентству в пресс-службе партии.

В отличие от "Новых людей", в "Яблоке" не смогли прокомментировать возможность выдвижения своего кандидата или же отказа от участия в выборах. "Я не уверен, что решение о выдвижении или невыдвижении будет принято на съезде 9-10 декабря. Вероятно, все же позже", — заявил РИА "Новости" глава пресс-службы партии Игорь Яковлев. Он также допустил возможность проведения съезда без участия журналистов.

Днем ранее даты проведения предвыборных съездов назвали лидеры КПРФ и ЛДПР. Ожидается, что либерал-демократы соберутся 19 декабря, а коммунисты — 23 декабря. Сами выборы должны состояться в середине марта следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру