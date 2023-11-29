Шульман* и Ходорковскому** грозят штрафы за отсутствие плашек иноагента

Политолог Екатерина Шульман* может получить очередной, третий по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в ее соцсетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 29 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы. В тот же суд поступил аналогичный протокол на бывшего директора компании ЮКОС Михаила Ходорковского**.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Шульман Е. М.*, <...> дата заседания по данному делу еще не назначена", — заявили информагентству в пресс-службе суда.

Аналогичное заявление сделали в Мещанском суде относительно поступившего протокола на Ходорковского**.

Оба дела зарегистрированы судом. Наказание по вменяемой Шульман* и Ходорковскому** статье предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В предыдущий раз суд оштрафовал Шульман* за несоблюдение законодательства об иноагентах в сентябре, тогда ей назначили взыскание в размере 50 тысяч рублей. С Ходорковского** взыскивали по той же статье 30 тысяч рублей в январе.

*Минюст внес Екатерину Шульман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Михаила Ходорковского в единый реестр иноагентов

Фото: Екатерина Шульман* / YouTube