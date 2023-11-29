ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:29

В Петербурге СК возбудил уголовное дело из-за отравления студентов ГАСУ

фото ЗакС политика В Петербурге СК возбудил уголовное дело из-за отравления студентов ГАСУ

Массовое отравление в столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) привело к возбуждению уголовного дела, рассказали 29 ноября в Главном следственном управлении СК по региону. Произошедшее квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, неустановленные работники организации общепита не соблюдали должных требований к приготовлению, хранению и продаже еды и напитков. Результатом этого стало массовое заболевание кишечной инфекцией среди студентов и преподавателей вуза.

"В настоящее время следователем СК проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего и сбор доказательственной базы", — отметили в ведомстве.

Ранее происшествием в ГАСУ заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Как сообщили в ведомстве в среду, ему был представлен доклад по ситуации.

Накануне петербургское управление Роспотребнадзора сообщило о 51 случае отравления в вузе. Перед этим Ленинский суд Петербурга закрыл столовую ГАСУ на 45 дней.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама