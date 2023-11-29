Жилком пожаловался на сложности с уборкой снега из-за неправильно припаркованных машин

Неправильно припаркованные автомобили мешают качественной очистке улиц Петербурга от снега, заявили 29 ноября в жилищном комитете. Из-за них коммунальщики испытывают трудности с зимней уборкой и вывозом собранных снежных куч.

"Для возможности проведения механизированной уборки особую значимость имеют правильно припаркованные автомобили. Из-за недостатка свободного места коммунальные машины, действительно, часто не могут расчистить территорию и вывезти сметенный снег", — говорится в сообщении жилкома.

Всего к уборке города в среду привлекли свыше 8,5 тысяч дворников и более 980 единиц уборочной техники. Работа по очистке дворов продолжается, заверили чиновники.

Как и днем ранее, петербуржцев вновь попросили проявлять осторожность в зоне работ и не заходить за выставленные коммунальщиками ограждения. Автомобилистов призвали оставлять машины там, где они не помешают работе спецтехники.

Фото: ЗАКС.Ру