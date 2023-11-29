Миронов высказался против "миндальничания" с нелегальными мигрантами

Инициатива МВД о введении в России режима контролируемого пребывания нелегальных мигрантов не встретила понимания у председателя "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова. В своем Telegram-канале политик заявил, что фракция СРЗП в Госдуме не станет поддерживать подобное предложение.

По мнению Миронова, единственным ответом на нарушение иностранцами миграционного законодательства может быть депортация. Предложенный МВД проект фактически означает "легализацию нелегального положения", считает он.

"Наша фракция "Справедливая Россия — За правду" такую инициативу не поддержит. У нас с легальными мигрантами забот хватает, не хватало еще миндальничать с нелегалами!" — высказался справоросс.

Ранее стало известно о законопроекте, предусматривающем введение режима контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Речь идет о ряде ограничений для них, включая запреты на регистрацию юрлиц и ИП, приобретение или отчуждение недвижимости и автомобилей, а также об ограничении в вождении машин и заключении брака.

В среду трое депутатов Госдумы внесли на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий внесение в список отягчающих обстоятельств совершение преступления иностранцем.

Фото: ЗАКС.Ру