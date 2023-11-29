Четверо "яблочников" из Владимирского округа лишились мандатов

Совет МО "Владимирский округ" потерял еще четверых депутатов. Городской суд 29 ноября утвердил досрочное прекращение полномочий мундепов Дениса Луговского, Елизаветы Силаевой, Ильи Стадника и Евгения Топорова, рассказал ЗАКС.Ру глава округа Денис Тихоненко. Все избрались в совет от "Яблока". Причиной для лишения мандатов послужили несданные декларации.

Вопрос о сложении полномочий четырех депутатов прокуратура Центрального района подняла еще в сентябре 2022 года. Тогда ведомство внесло соответствующее представление в местный совет, однако муниципалы решили не наказывать коллег, ссылаясь на отсутствие аналогичного требования от губернатора. Ведомство решило обратиться в суд и там добилось отставки мундепов. Муниципальный совет, в свою очередь, счел такое решение неправильным и подал апелляционную жалобу. Безуспешно — суд встал на сторону прокуратуры.

Ранее муниципальный совет досрочно прекратил полномочия депутата Виталия Боваря*, у которого якобы также были проблемы в декларации. Сейчас он пытается оспорить решение совета. Глава МО Тихоненко в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что Боваря* прокуратура потребовала лишить мандата уже после Луговского, Силаевой, Стадника и Топорова.

- Нам прокуратура написала и указала, что по вопросу о четырех депутатах суд признал бездействие муниципального совета и, соответственно, прокуратура, когда было представление по Боварю*, сослалась, что нам грозит и второе бездействие муниципального совета. Поэтому мы, когда лишали Боваря*, не пошли по этому пути [не прекращать полномочия без письма губернатора], а сразу его лишили. У нас уже был прецедент, - рассказал Тихоненко.

Сейчас в муниципальном совете МО "Владимирский округ" остается действующими 14 депутатов.

Напомним, накануне прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов из МО "Шувалово-Озерки" из-за проблем с уведомлениями о совершенных сделках. Совет не стал прекращать полномочия коллег.

* Виталий Боварь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру