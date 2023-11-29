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Муниципал 20:55

Четверо "яблочников" из Владимирского округа лишились мандатов

фото ЗакС политика Четверо "яблочников" из Владимирского округа лишились мандатов

Совет МО "Владимирский округ" потерял еще четверых депутатов. Городской суд 29 ноября утвердил досрочное прекращение полномочий мундепов Дениса Луговского, Елизаветы Силаевой, Ильи Стадника и Евгения Топорова, рассказал ЗАКС.Ру глава округа Денис Тихоненко. Все избрались в совет от "Яблока". Причиной для лишения мандатов послужили несданные декларации. 

Вопрос о сложении полномочий четырех депутатов прокуратура Центрального района подняла еще в сентябре 2022 года. Тогда ведомство внесло соответствующее  представление в местный совет, однако муниципалы решили не наказывать коллег, ссылаясь на отсутствие аналогичного требования от губернатора. Ведомство решило обратиться в суд и там добилось отставки мундепов. Муниципальный совет, в свою очередь, счел такое решение неправильным и подал апелляционную жалобу. Безуспешно — суд встал на сторону прокуратуры. 

Ранее муниципальный совет досрочно прекратил полномочия депутата Виталия Боваря*, у которого якобы также были проблемы в декларации. Сейчас он пытается оспорить решение совета. Глава МО Тихоненко в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что Боваря* прокуратура потребовала лишить мандата уже после Луговского, Силаевой, Стадника и Топорова. 

- Нам прокуратура написала и указала, что по вопросу о четырех депутатах суд признал бездействие муниципального совета и, соответственно, прокуратура, когда было представление по Боварю*, сослалась, что нам грозит и второе бездействие муниципального совета. Поэтому мы, когда лишали Боваря*, не пошли по этому пути [не прекращать полномочия без письма губернатора], а сразу его лишили. У нас уже был прецедент, - рассказал Тихоненко. 

Сейчас в муниципальном совете МО "Владимирский округ" остается действующими 14 депутатов.

Напомним, накануне прокуратура потребовала лишить мандатов двух депутатов из МО "Шувалово-Озерки" из-за проблем с уведомлениями о совершенных сделках. Совет не стал прекращать полномочия коллег.

 

* Виталий Боварь внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Владимирский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Боварь Виталий Викторович
Луговский Денис Константинович
Силаева Елизавета Ивановна
Стадник Илья Сергеевич
Тихоненко Денис Викторович
Топоров Евгений Владимирович
Упоминаемые персоны
Боварь Виталий Викторович 
Луговский Денис Константинович 
Силаева Елизавета Ивановна 
Стадник Илья Сергеевич 
Тихоненко Денис Викторович 
Топоров Евгений Владимирович 




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