Троицкий мост не могли свести до самого утра из-за застрявшего крана

В Петербурге под Троицким мостом застряли два буксира, которые перевозили плавучий кран, что задержало сводку моста, об этом 30 ноября пишет 78.ru.

Конструкцию должны были переместить от Летнего сада в сторону Благовещенского моста, но при перемещении судно застряло в полынье.

В итоге Троицкий мост не смогли свести сразу. Обычно мост сводят в 4:50, но в этот раз раскрытым он был до самого утра, и был сведен только в 6:30.

На данный момент движение по Троицкому мосту происходит штатно.

Напомним, что с 29 на 30 ноября в Петербурге прошла последняя разводка мостов в 2023 году.

Фото: ЗАКС.Ру