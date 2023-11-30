Мишустин поручил подготовить продление моратория на проверки бизнеса

Минэкономразвития должно в 10-дневный срок предоставить в кабинет министров проект постановления о продлении на 2024 год действия моратория на проверки бизнеса, сообщил 30 ноября Telegram-канал правительства. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Исключение будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска, а также проверок, которые проводятся контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований", — отметили в кабмине.

Распоряжение о продлении моратория ранее дал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, состоявшемся 22 ноября. При этом Мишустин тогда говорил о том, что прокуратура предлагала пролонгировать приостановку проверок на больший срок, однако Путин заявил о необходимости делать оптимальный выбор.

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