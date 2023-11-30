Певица Максакова* получила штраф по иноагентской статье

Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс* вновь оштрафована за отсутствие сообщения об иноагентском статусе в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Решение об этом вынес Пресненский райсуд столицы.

В вину Максаковой* поставили "распространение материалов на сайте видеохостинга Youtube без указания на то, что эти материалы распространены иностранным агентом, либо касаются деятельности иностранного агента".

Размер штрафа составил 40 тысяч рублей. В предыдущий раз певицу за аналогичное правонарушение оштрафовали на 30 тысяч рублей, это произошло 9 ноября.

Спустя несколько дней после предыдущего штрафа депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить бывшую коллегу на совершение госизмены (ст. 275 УК РФ).

*Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс в единый реестр иноагентов

Фото: Maria Maksakova* / YouTube (скриншот)