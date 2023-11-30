Кабмин выделит Петербургу более 1,2 миллиарда рублей на здравоохранение

Петербург получит 1,26 миллиарда рублей дополнительного финансирования на поддержку сферы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован 30 ноября на сайте правительства.

Всего распоряжение предусматривает распределение около 30,4 миллиарда рублей среди российских регионов. Больше Петербурга получат только Москва (3,7 миллиарда рублей) и Московская область (1,5 миллиарда рублей). Ленинградской области достанется от правительства 284 миллиона рублей.

"Дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников", — прокомментировали решение в пресс-службе кабмина.

Также в четверг Мишустин поручил подготовить продление моратория на проверки бизнеса на следующий год.

Фото: ЗАКС.Ру