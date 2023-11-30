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Новости 18:31

Кабмин выделит Петербургу более 1,2 миллиарда рублей на здравоохранение

фото ЗакС политика Кабмин выделит Петербургу более 1,2 миллиарда рублей на здравоохранение

Петербург получит 1,26 миллиарда рублей дополнительного финансирования на поддержку сферы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован 30 ноября на сайте правительства.

Всего распоряжение предусматривает распределение около 30,4 миллиарда рублей среди российских регионов. Больше Петербурга получат только Москва (3,7 миллиарда рублей) и Московская область (1,5 миллиарда рублей). Ленинградской области достанется от правительства 284 миллиона рублей.

"Дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников", — прокомментировали решение в пресс-службе кабмина.

Также в четверг Мишустин поручил подготовить продление моратория на проверки бизнеса на следующий год.

Фото: ЗАКС.Ру


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