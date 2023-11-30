Ленобласть начнет раздавать участки медикам со стажем

Медицинские работники в Ленобласти получат право на бесплатное предоставление земельных участков, сообщили 30 ноября в администрации Ленобласти. Условием для этого станет не менее чем пятилетний стаж работы в местных учреждениях здравоохранения.

Как сообщается, губернатор Александр Дрозденко подписал изменения в региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. Новая редакция документа предусматривает отмену так называемого "ценза оседлости", согласно которому претенденты должны были непрерывно проживать в области в течение пяти лет.

"Получить участок в границах поселения, где работает врач, могут граждане РФ со стажем работы в государственной медицинской организации Ленобласти не менее пяти лет", — сообщили в пресс-службе и добавили, что теперь для этого не потребуется состоять на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Также в четверг стало известно, что кабмин выделит Петербургу 1,26 миллиарда рублей на медицину. Ленобласти достанется 284 миллиона рублей.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"