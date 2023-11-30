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Новости 19:45

Большинство заявок о переводе промзон под застройку были отклонены, заявили в Смольном

фото ЗакС политика Большинство заявок о переводе промзон под застройку были отклонены, заявили в Смольном

Свыше 80 % заявок о переводе земельных участков в промзонах под жилую застройку были отклонены, заявил 30 ноября зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. Это касается заявок, подготовленных к проекту нового Генплана Петербурга.

"Генеральный план проходит сейчас финальные стадии утверждения. Впервые было отклонено порядка 80 % заявок на перевод промышленной земли в другие категории и были удовлетворены заявки на перевод в промышленную землю", — приводит ТАСС слова чиновника.

Согласно новому Генплану, площадь новых промзон должна вырасти на 630 гектаров, в результате чего общая площадь промышленных зон может достигнуть приблизительно 14 тысяч га.

Отметим, что в середине сентября глава комитета Кирилл Соловейчик уже говорил об отклонении большинства заявок о выводе участков промзон под застройку. В тот раз он заявлял об отклонении 99 % поступивших заявок.

Фото: ЗАКС.Ру


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