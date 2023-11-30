Стоимость проживания в отелях Петербурга подорожала почти на 15 процентов

Петербургские отели с января 2024 года повысили стоимость проживания почти на 15 %, сообщили 30 ноября "Ведомости Северо-Запад". В следующем году цены могут подрасти еще примерно на столько же или даже выше.

Как следует из данных аналитиков Hotel Advisors, средний тариф на размещение в номере петербургского отеля составил в январе-ноябре 6 063 рубля за ночь. Указанное значение на 14 % превосходит показатели за аналогичный период предыдущего года, при этом в указанную стоимость не входят расходы на питание и дополнительные расходы.

Ночь в трехзвездочном отеле в Петербурге обойдется желающим в среднем в 3 913 рублей, в четырехзвездочном — 5 704 рубля. В сегменте "пять звезд" средняя стоимость номера составляет 14 258 рублей.

Средняя загруженность отелей за 10 месяцев 2023 года составила 65,1 %, что на 7,8 % превышает показатели 2022 года.

Как заявил изданию вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, издержки отельеров превысили рост стоимости номеров и составили 20-23 %. По словам владельца отеля "Гельвеция" Юниса Теймурханлы, в следующем году цена за проживание для постояльцев может увеличиться на 15-20 %.

Накануне городское Заксобрание приняло в третьем чтении закон о "военно-патриотическом" туризме в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру