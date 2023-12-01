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Новости 10:12

В Пулково прокомментировали передачу аэропорта отечественной компании

фото ЗакС политика В Пулково прокомментировали передачу аэропорта отечественной компании

В аэропорту Пулково заявили, что передача права на управление отечественному холдингу обеспечит эффективную деятельность компании, об этом 1 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Также в пресс-службе подчеркнули, что аэропорт находится на стадии активного развития и по пассажиропотоку обогнал московские аэропорты Домодедово и Внуково.

В аэропорту предполагают, что к концу 2023 года пассажиропоток увеличится до 20 млн людей, поэтому чтобы Пулково соответствовал такому количеству пассажиров, подписано соглашение о строительстве новой очереди.

Напомним, хто Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому аэропорт Пулково переходит во владение отечественного холдинга.

Фото: ЗАКС.Ру


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