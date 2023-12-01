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Новости 12:43

Депутат ЗакСа Михаил Амосов заявил, что не доверяет электронному голосованию

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Михаил Амосов заявил, что не доверяет электронному голосованию

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов 30 ноября высказался в своем Telegram-канале по поводу внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Как отметил депутат, дистанционное голосование предполагает голосование без бюллетеней, а значит невозможность сделать пересчет голосов.

"Нет никакой возможности убедиться и в явке граждан на голосование. Ведь в этом случае никто никуда не ходит. Всё делается через компьютер", – написал депутат.

Также он напомнил, что даже банки неоднократно признавали у себя утечку базы данных граждан, а значит, что нет гарантий, что такое не может произойти с ДЭГ.

По мнению Амосова, выборы это "слишком ответственное дело", поэтому он лично не готов доверить делать это электронике.

Фото: ЗАКС.Ру


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Амосов Михаил Иванович




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