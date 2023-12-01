Депутат ЗакСа Михаил Амосов заявил, что не доверяет электронному голосованию

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов 30 ноября высказался в своем Telegram-канале по поводу внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Как отметил депутат, дистанционное голосование предполагает голосование без бюллетеней, а значит невозможность сделать пересчет голосов.
"Нет никакой возможности убедиться и в явке граждан на голосование. Ведь в этом случае никто никуда не ходит. Всё делается через компьютер", – написал депутат.
Также он напомнил, что даже банки неоднократно признавали у себя утечку базы данных граждан, а значит, что нет гарантий, что такое не может произойти с ДЭГ.
По мнению Амосова, выборы это "слишком ответственное дело", поэтому он лично не готов доверить делать это электронике.