В Петербурге суд продлил арест экс-следователю по делу о хищении имущества РЖД

Октябрьский районный суд продлил до весны срок содержания под стражей для бывшего следователя МВД Ивана Гуменюка, обвиняемого в хищении имущества РЖД на сумму, превышающую 4,6 миллиона рублей. Действия фигуранта квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Гуменюк при предварительном следствии по делу о хищении у РЖД имущества решил продать вещественные доказательства. Речь шла о концевых кранах, соединительных рукавах и о барабанах с кабелем на сумму более 4,6 миллионов рублей. К исполнению задуманного он якобы привлек обвиняемых по делу. С их помощью вещдоки перевезли на сторонний склад, а затем продали за 1,6 миллиона рублей. Из этой суммы Гуменюк получил 1,2 миллиона рублей, полагает следствие.

О расследовании истории стало известно в середине прошлого месяца, 16 ноября суд определил Гуменюка под арест до 5 декабря. Теперь же меру продлили сразу до 5 марта.

Фото: ЗАКС.Ру