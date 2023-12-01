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Новости 18:46

Более 450 тысяч человек записались в армию с начала года

фото ЗакС политика Более 450 тысяч человек записались в армию с начала года

За 10 месяцев 2023 года на службу в Вооруженные силы поступили свыше 450 тысячи человек, сообщил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа. В своих оценках чиновник опирался на данные Минобороны.

"По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск приняты на военную службу более 452 тысяч человек", — заявил Медведев в своей речи.

Экс-президент также отметил "системный подход" со стороны руководства Москвы, Севастополя и Чечни к доукомплектованию войск контрактниками.

Менее месяца назад Медведев говорил о 410 тысячах контрактников, принятых на службу в армию.

Фото: Дмитрий Медведев / "ВКонтакте" (скриншот видео)


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