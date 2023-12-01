Строительство второй очереди трамвая в Славянку получило разрешение Госстройнадзора

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа трамвайной линии между станцией метро "Купчино" и Славянкой, сообщили 1 декабря в администрации губернатора. Это касается участка линии между трамвайным депо и жилым районом Славянка.

В рамках второго этапа планируется строительство почти 10,5 километра трамвайных путей, а вместе с ними двух путепроводов и двух мостов через реки Кузьминку и Славянку.

Сейчас в городе идут работы по строительству первого этапа линии до поселка Шушары, в том числе комплекса зданий депо. В последнем возведены стены первого этажа административно-бытового комплекса, сейчас идет работа по установке колонн для производственной части здания.

Ранее замдиректора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрей Шаньгин заявил, что первые трамваи на линии между "Купчино" и Шушарами могут появиться в 2026 году.

Фото: ЗАКС.Ру