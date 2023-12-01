МЭР: Продление моратория на проверки позволит бизнесу сэкономить до 80 миллиардов рублей

Продление действия моратория на проверки бизнеса позволит сэкономить до 80 миллиардов рублей в год, сообщил 1 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Ведомство уже подготовило проект постановления о пролонгировании меры.

"Действие моратория распространяется на малый, средний и крупный бизнес — всего свыше 6,2 миллиона предприятий. Благодаря продлению моратория они смогут сэкономить порядка 60-80 миллиардов рублей в год", — цитирует агентство сообщение Минэкономразвития.

Мораторий распространяется на внеплановые проверки, за исключением тех, которые касаются предприятий, отнесенных к группам чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проводимых на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству в 10-дневный срок представить в правительство проект постановления о продлении моратория.

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