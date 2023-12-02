В Петербурге расплавили более 240 тысяч кубометров снега с начала сезона

На текущий момент за весь снежный сезон пункты приема Петербурга приняли более 240 тысяч кубометров снега, об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Самыми загруженными стали пункты приема снега на Кушелевской дороге и Взлётной улице. В общей сложности за весь сезон коммунальщики собрали 244,9 тысяч кубометров снега, а за сутки, по состоянию на 2 декабря, 73 тысячи кубометров.

Напомним, что синоптик Михаил Леус пообещал в Петербурге не очень снежную погоду 2 декабря, однако температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру