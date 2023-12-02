Клип "Так красиво" Сергея Лазарева ударили с интернет-ресурсов после штрафа телеканалу

Клип Сергея Лазарева на песню "Так красиво" исчез с YouTube-канала исполнителя, об этом 2 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Ранее Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал музыкальный телеканал AIVA на полмиллиона рублей за показ клипа, так как в нем обнаружили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Также отмечается, что за время своего существования клип успел набрать с 2017 года 6 млн просмотров. Сейчас клипа нет ни на сайте Лазарева, ни в других социальных сетях.

Напомним, что в четверг, 30 ноября, Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру