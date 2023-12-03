СПЧ планирует поднять на встрече с Путиным вопросы СВО, миграции и образования

Совет по правам человека намерен обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным вопросы СВО, миграции и ряд иных проблем, заявил в беседе с РИА "Новости" ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

"Масса всех тем, которыми мы занимаемся. Естественно проблемы, связанные с специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека", — поделился предполагаемыми темами для обсуждения с президентом Точенов.

Сам Точенов планирует на встрече выступить с рассказом о реализации поручений главы государства, сделанных по результатам предыдущих встреч.

В свою очередь, член СПЧ Александр Брод поделился с информагентством планами поднять вопрос развития общественного контроля на выборах. Другой член Совета Ян Власов собирается говорить о системе здравоохранения в стране.

Путин проведет встречу с членами СПЧ в предстоящий понедельник, 4 декабря. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. За несколько дней до этого президент провел в Совете ряд перестановок, введя в него, в частности, общественника Александра Ионова, известного своими требованиями включить некоторые СМИ в реестр иноагентов.

Фото: Kremlin.ru