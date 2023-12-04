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Новости 12:41

В Кремле заявили, что экономика Россия адаптировалась к условиям СВО

фото ЗакС политика В Кремле заявили, что экономика Россия адаптировалась к условиям СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика смогла адаптироваться к условиям СВО, поэтому спецоперация будет продолжена, об этом 4 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова Пескова.

"Специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,3 млн единиц, а Минобороны страны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизованного резерва.

Фото: ЗАКС.Ру


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